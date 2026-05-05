Минцифры сообщило о восстановлении мобильного интернета в Москве

Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, — сказано в сообщении.

К таким угрозам, в частности, относятся атаки со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов. Ограничения позволяют снизить точность наведения дронов и эффективнее противостоять налетам.

Ранее психолог Ксения Солопанова заявила, что в период ограничения интернета нужно сместить фокус внимания на офлайн-занятия, например заняться любимым хобби или больше гулять на природе. По ее словам, отличный способ провести это время с пользой для себя — спорт.