05 мая 2026 в 12:30

Минцифры сообщило о восстановлении мобильного интернета в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, а временные блокировки завершены, сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в своем канале в мессенджере МАКС. Ведомство пояснило, что точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности.

Точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, — сказано в сообщении.

К таким угрозам, в частности, относятся атаки со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов. Ограничения позволяют снизить точность наведения дронов и эффективнее противостоять налетам.

Ранее психолог Ксения Солопанова заявила, что в период ограничения интернета нужно сместить фокус внимания на офлайн-занятия, например заняться любимым хобби или больше гулять на природе. По ее словам, отличный способ провести это время с пользой для себя — спорт.

Культура

