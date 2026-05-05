Серия взрывов сотрясла украинский город

В Одессе утром несколько раз прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал «Общественное». Первый взрыв в городе был зафиксирован в 09:35 по московскому времени.

Спустя 15 минут, в 09:50, телеканал сообщил еще об одном громком хлопке в Одессе. На данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в части Одесской области.

С начала суток взрывы также были слышны в Киеве, Харькове, Чернигове, Черкассах и Запорожье. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Сумах. Также журналисты сообщали о трех взрывах, которые звучали в городе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тогда же воздушная тревога была объявлена в ряде регионов страны.

До этого в Днепропетровске прогремели взрывы. По информации местных СМИ, в нескольких областях Украины, в том числе в Днепропетровской, действовал режим воздушной тревоги.

В Запорожской области также случился взрыв. Губернатор области Евгений Балицкий рассказал, что взрыв снаряда произошел прямо на территории многоквартирного дома, однако обошлось без пострадавших.