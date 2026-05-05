День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 12:24

Серия взрывов сотрясла украинский город

Серия взрывов прогремела утром в Одессе

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Одессе утром несколько раз прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает телеканал «Общественное». Первый взрыв в городе был зафиксирован в 09:35 по московскому времени.

Спустя 15 минут, в 09:50, телеканал сообщил еще об одном громком хлопке в Одессе. На данный момент сигнал воздушной тревоги звучит в части Одесской области.

С начала суток взрывы также были слышны в Киеве, Харькове, Чернигове, Черкассах и Запорожье. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Сумах. Также журналисты сообщали о трех взрывах, которые звучали в городе. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тогда же воздушная тревога была объявлена в ряде регионов страны.

До этого в Днепропетровске прогремели взрывы. По информации местных СМИ, в нескольких областях Украины, в том числе в Днепропетровской, действовал режим воздушной тревоги.

В Запорожской области также случился взрыв. Губернатор области Евгений Балицкий рассказал, что взрыв снаряда произошел прямо на территории многоквартирного дома, однако обошлось без пострадавших.

Европа
Украина
Одесса
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
«Комбикорм и вода через стекловату»: пленный рассказал, что творится в ВСУ
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ударов со стороны Ирана
Угрозы Зеленского перед парадом Победы в Москве вызвали ярость в Европе
Паулс вынужден находиться под постоянным наблюдением врачей
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.