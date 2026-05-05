В Минцифры сделали заявление о повторных ограничениях интернета в Москве

В Минцифры обещали предупредить о повторных ограничениях интернета в Москве

Операторы заблаговременно предупредят абонентов в случае повторных ограничений мобильного интернета в Москве по соображениям безопасности, передает пресс-служба Минцифры РФ. По данным ведомства, отключения интернета в регионах осуществляются при угрозах безопасности, в том числе со стороны украинских БПЛА. В частности, такой шаг позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам.

В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов, — сказано в сообщении.

Ранее москвичи пожаловались на неработающий мобильный интернет. Пользователи в столице с 08:00 не могут выйти в Сеть. Сайты из белого списка тоже не грузятся, операторы посоветовали переключиться на домашний или городской Wi-Fi.

До этого сообщалось, что 4 мая проблемы с работой интернета коснулись всех популярных мобильных операторов. Общее количество жалоб в России, по информации мониторинговых сервисов на 11 часов утра, составило около 300 обращений. Впоследствии Минцифры заявило, что доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, а временные блокировки завершены.