05 мая 2026 в 10:53

«Термос-убийца» полностью лишил зрения трех человек

Три случая потери зрения из-за дефекта в термосе зафиксировали в США

В Соединенных Штатах дефект в термосе привел к полной потере зрения у трех человек, сообщает Oddity Central со ссылкой на жалобы покупателей. Оказалось, что крышки китайских устройств вылетают под давлением, нанося серьезные травмы.

В компании Thermos выяснили, что дефект есть сразу в нескольких линейках устройств. Термосы не оснащены клапанами для сброса давления, поэтому при длительном хранении горячего пробка вылетает на большой скорости. Всего на раны из-за дефекта пожаловались 27 покупателей, у трех из них зафиксировали полную потерю зрения.

Ранее сообщалось, что официальный представитель изготовителя автомобилей Geely в РФ ООО «Джили-Моторс» отзывает 17,6 тыс. автомобилей Emgrand в России. Решение принято из-за риска деформации топливного бака.

До этого компания Nike столкнулась с волной критики после презентации высокотехнологичной формы для чемпионата мира по футболу 2026 года. Болельщики и эксперты обратили внимание на неприглядную выпуклость вдоль плечевого шва, которая на некоторых игроках выглядит комично.

