Двое жителей Малоярославца попали в реанимацию после взрыва в общежитии

Двое пострадавших в результате взрыва бытового газа в общежитии Малоярославца были экстренно помещены в реанимацию, сообщили РИА Новости в Минздраве Калужской области. В ведомстве уточнили, что под наблюдением врачей находятся мужчина 1966 года рождения и женщина 1978 года рождения.

Двое пострадавших — в реанимации: мужчина 1966 года рождения, женщина 1978 года рождения. Состояние стабильное, тяжелое, — сообщили в министерстве.

Еще один пострадавший, мужчина 1991 года рождения, был доставлен в больницу для осмотра профильными специалистами. Врачи оказали ему всю необходимую первичную помощь, однако пациент отказался от дальнейшей госпитализации. Специалисты продолжают контролировать состояние тяжелораненых, остающихся в стационаре под круглосуточным присмотром медиков.

Об инциденте ранее сообщил глава муниципального округа Вячеслав Парфенов. По его словам, в здании произошло частичное обрушение крыши и двух стен на третьем этаже. Всего в результате взрыва травмы получили три человека.