Стало известно об истощении ракетного арсенала США

США рискуют столкнуться с дефицитом высокоточных ракет на фоне значительного расхода арсеналов в ходе конфликта с Ираном, передает CSIS. Восстановление запасов может занять несколько лет в зависимости от типа вооружений, отметили в источнике.

Речь идет о ракетах Tomahawk, Patriot, THAAD, а также других высокоточных системах вооружений. Сроки возврата США к предыдущему масштабу арсенала займет от нескольких десятков месяцев до пяти лет, считают эксперты.

Ранее стало известно, что фрагменты сбитых в Иране ракет США будут переданы экспертам для реверс-инжиниринга, заявил представитель Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских вооруженных сил Эбрахим Золфагари. Отмечается, что Тегеран активно адаптирует свои вооруженные силы к современным условиям ведения боевых действий.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с главой МИД Пакистана Исхаком Даром отметил, что угрозы США в отношении иранских кораблей и портов показывают, что Вашингтон не настроен серьезно на решение проблем в Персидском заливе. Тегеран видит в этих действиях подтверждение того, что у США есть недобрые намерения.