05 мая 2026 в 12:24

Казахстан решил прекратить импорт электроэнергии из России к 2027 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Казахстан планирует полностью отказаться от закупок электроэнергии у России к 2027 году за счет ввода новых энергомощностей, заявил замминистра энергетики республики Сунгат Есимханов. По его словам, дефицит электроэнергии в стране сокращается по мере развития собственной генерации, передает ТАСС.

Если в конце этого года — начале следующего все плановые наши [энергетические] объекты введем, то мы в 2027 году, я думаю, вообще не будем [закупать электроэнергию из России], — сказал Есимханов.

Он напомнил, что дефицит электроэнергии в Казахстане в 2024 году составлял 2,1 млрд киловатт-часов. На следующий год показатель сократился до примерно 1,5 млрд киловатт-часов.

Ранее пресс-служба казахстанского лидера сообщила, что президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Глава государства особо подчеркнул важность расширения экономического и гуманитарного сотрудничества между Астаной и Москвой.

До этого Лавров поблагодарил Казахстан за позицию по кризису на Украине. На пресс-конференции с коллегой из Казахстана Ермеком Кошербаевым министр добавил, что российская сторона признательна за понимание ситуации.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
