На форуме «Движение» состоятся мастер-классы и лекции для риелторов

На форуме недвижимости «Движение» состоятся мастер-классы и лекции для риелторов. В ходе программы специалисты представят свои стратегии и прокачают навыки, необходимые для работы в новых условиях. Ледовая арена «Розы Хутор» станет основной площадкой риелторского кластера с 16 по 18 июня: здесь разместят сцену и выставочную зону со стендами партнеров. Питч-сессии и мастер-классы от девелоперов пройдут 17–18 июня в конференц-зале отеля «Эрбелия».

Программа кластера откроется аналитическим блоком о текущем рынке от ведущих агентств. Первый день посвятят стратегиям продаж и заработка в новых условиях. Эксперты ЦИАН, «Этажей», «Петербургской Недвижимости», Нмаркет.ПРО и Яндекс Недвижимости разберут изменения рынка и клиентского поведения, устойчивые сегменты, ценообразование на вторичном рынке, влияние семейной ипотеки и финансовые предпочтения покупателей. Далее CEO и лидеры рынка обсудят методы продаж в кризис и модели управления агентством в 2026 году.

Для участников проведут лекции и мастер-классы по коммуникациям, продажам и личному бренду. Они получат инструменты для улучшения клиентского опыта, стабильных продаж и работы с возражениями. Главным событием 17 июня станет батл старшего партнера Vysotsky Estate Сергея Смирнова и основателя форума «Движение» Ильи Пискулина. Они поспорят, должны ли агенты продавать новостройки и не превратилась ли эта практика в охоту за лидами с передачей покупателя застройщику. А 18 июня в риелторском кластере пройдет День личного бренда от Авито Недвижимости. Программу посвятят тому, как выстраивать доверительные отношения с клиентами, укреплять репутацию компании. Выступят звезды, топ-менеджеры и эксперты. В финале кластера 18 июня выступит известный предприниматель Оскар Хартманн.

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня в Сочи. В деловую программу форума войдут дискуссии, сессии и круглый стол. В частности, собравшиеся поговорят о том, как изменилась структура спроса на офисную, торговую и складскую недвижимость.