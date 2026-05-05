День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 12:29

На форуме «Движение» состоятся мастер-классы и лекции для риелторов

Фото: Пресс-служба форума недвижимости «Движение»
Подписывайтесь на нас в MAX

На форуме недвижимости «Движение» состоятся мастер-классы и лекции для риелторов. В ходе программы специалисты представят свои стратегии и прокачают навыки, необходимые для работы в новых условиях. Ледовая арена «Розы Хутор» станет основной площадкой риелторского кластера с 16 по 18 июня: здесь разместят сцену и выставочную зону со стендами партнеров. Питч-сессии и мастер-классы от девелоперов пройдут 17–18 июня в конференц-зале отеля «Эрбелия».

Программа кластера откроется аналитическим блоком о текущем рынке от ведущих агентств. Первый день посвятят стратегиям продаж и заработка в новых условиях. Эксперты ЦИАН, «Этажей», «Петербургской Недвижимости», Нмаркет.ПРО и Яндекс Недвижимости разберут изменения рынка и клиентского поведения, устойчивые сегменты, ценообразование на вторичном рынке, влияние семейной ипотеки и финансовые предпочтения покупателей. Далее CEO и лидеры рынка обсудят методы продаж в кризис и модели управления агентством в 2026 году.

Для участников проведут лекции и мастер-классы по коммуникациям, продажам и личному бренду. Они получат инструменты для улучшения клиентского опыта, стабильных продаж и работы с возражениями. Главным событием 17 июня станет батл старшего партнера Vysotsky Estate Сергея Смирнова и основателя форума «Движение» Ильи Пискулина. Они поспорят, должны ли агенты продавать новостройки и не превратилась ли эта практика в охоту за лидами с передачей покупателя застройщику. А 18 июня в риелторском кластере пройдет День личного бренда от Авито Недвижимости. Программу посвятят тому, как выстраивать доверительные отношения с клиентами, укреплять репутацию компании. Выступят звезды, топ-менеджеры и эксперты. В финале кластера 18 июня выступит известный предприниматель Оскар Хартманн.

Фото: Пресс-служба форума недвижимости «Движение»

Форум недвижимости «Движение» пройдет с 16 по 19 июня в Сочи. В деловую программу форума войдут дискуссии, сессии и круглый стол. В частности, собравшиеся поговорят о том, как изменилась структура спроса на офисную, торговую и складскую недвижимость.
Общество
форумы
недвижимость
риелторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актрису сбил мотоциклист в Москве
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.