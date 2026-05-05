05 мая 2026 в 17:00

Режим тишины Зеленского, Европа штампует дроны: новости СВО на вечер 5 мая

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам ВСУ и военной инфраструктуре, Киев введет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, в Европе становится все больше предприятий по выпуску беспилотников для украинской армии. Самые важные темы по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Россия нанесла удары по объектам ОПК и ТЭК Украины и перехватила более 600 дронов

Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ. Также армия РФ поразила склады с боеприпасами и пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Кроме того, силы ПВО за сутки сбили шесть украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Также, по данным оборонного ведомства, российская армия перехватила девять авиабомб, два снаряда HIMARS и 601 беспилотник.

В российских силовых структурах рассказали, что войска подошли вплотную к пригородам Дружковки в ДНР. По словам источника, вблизи населенного пункта начались боевые столкновения. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Зеленский заговорил о перемирии после угроз нанести удар по параду Победы в Москве

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о временном прекращении огня с 6 мая с целью оскорбить Россию. По словам эксперта, глава государства все делает наперекор Москве и при этом не имеет какой-либо стратегии. Дандыкин также усомнился в том, что противник действительно сдержит обещание.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник и вовсе считает, что Зеленский объявил перемирие из-за страха получить зеркальный ответ от Вооруженных сил России в случае провокаций ВСУ 9 Мая. По его мнению, противник вряд ли откажется от атак в предстоящие дни, но все-таки не станет ударять по Красной площади. Колесник добавил, что вся Банковая улица при провокациях ВСУ на 9 Мая может быть «стерта с лица земли».

Также военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что Россия при срыве украинскими военными предстоящего перемирия может атаковать здания Министерства обороны Украины, Главного управления разведки, Службы безопасности страны и офис президента этой страны. Он напомнил, что Москва располагает гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также «Орешником», который при ударе оставляет воронки глубиной в несколько десятков метров.

В то же время военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что Зеленский может сбежать из Киева в День Победы. По его мнению, украинский президент может спрятаться на территории Львовской области.

Нечаев заявил о росте европейских предприятий по выпуску дронов для ВСУ

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что рост числа европейских предприятий, производящих беспилотники и комплектующие в интересах ВСУ, вызывает озабоченность. Он подтвердил, что дроны начали активно выпускать на территории ФРГ. Соответствующие договоренности были закреплены в ходе визита Зеленского в Берлин 14 апреля 2026 года, добавил он.

В то же время Кнутов считает, что Россия должна уничтожить места сборки ракет и беспилотников для украинской армии за рубежом, чтобы предотвратить удары по своей территории. Эксперт напомнил, что противник совместно с Данией и Францией сейчас разрабатывает FP-9. По словам Кнутова, они делают оружие с дальностью до 850 километров и нагрузкой 800 килограммов.

