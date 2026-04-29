29 апреля 2026 в 09:48

ФСБ предотвратила теракт и покушение на силовика в Крыму

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Силовики задержали 49-летнего гражданина России, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на руководителя правоохранительного ведомства в Крыму и диверсии на объектах газо- и электроснабжения, рассказали в Центре общественных связей ФСБ. Злоумышленник уже провел слежку за местом жительства потенциальной жертвы и получил от кураторов необходимые компоненты для изготовления бомб.

Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств в интересах спецслужб Украины, — подтвердили в ведомстве.

После совершения преступлений мужчина планировал тайно покинуть территорию страны по заранее оговоренному маршруту. При обыске у задержанного обнаружили готовое к применению радиоуправляемое устройство осколочно-фугасного действия массой 2 кг. Кроме того, оперативники изъяли взрывчатку и комплектующие иностранного производства, предназначенные для сборки еще двух аналогичных СВУ.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала попытку покушения на высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора. При попытке задержания лидера террористической группы в столице произошло боестолкновение, в ходе которого тот был ликвидирован.

