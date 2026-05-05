Зеленский пугает атакой БПЛА на 9 Мая: каким будет смертоносный ответ РФ

После угрозы Владимира Зеленского атаковать 9 мая парад Победы в Москве Минобороны РФ предупредило, что военные могут нанести удар по центру Киева. Почему украинская сторона отказывается поддержать предложенное Россией перемирие 9 мая, к каким последствиям может привести обстрел столицы Украины — в материале NEWS.ru.

Как в Минобороны России ответили на угрозы Зеленского атаковать парад Победы 9 мая

В преддверии 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Зеленский заявил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, что украинские беспилотники могут появиться над Красной площадью во время парада 9 Мая. Министерство обороны РФ предупредило, что в случае атаки ВСУ российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. В связи с этим ведомство рекомендовало гражданскому населению украинской столицы и сотрудникам иностранных дипломатических миссий своевременно покинуть город.

По каким целям в центре Киева может быть нанесен удар

Минобороны РФ четко обозначило, что удар будет нанесен по центру Киева — государственной инфраструктуре и пунктам принятия решений, высказал мнение Герой России генерал-майор Сергей Липовой.

Здание офиса президента Украины на Банковой улице в Киеве Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Это Банковая улица, Минобороны, ВСУ, Главное управление разведки Украины и многие другие объекты, где сейчас находятся иностранные кураторы и те, кто управляет украинскими вооруженными силами, органами правопорядка, разведки и так далее, — предположил эксперт в беседе с NEWS.ru. — Кроме того, военные могут нанести удары непосредственно по бункеру и зданиям, в которых размещаются администрация киевского режима и Верховная рада. Объектов много, все они известны — не просто факт их наличия, а конкретные координаты. Все они находятся и будут находиться под прицелом».

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

К каким последствиям приведет возможный удар ВС РФ по Киеву

У России средств поражения более чем достаточно, например «Орешник» и гиперзвуковые ракеты, сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, Киев находится в радиусе поражения реактивных авиабомб с универсальным комплексом планирования и коррекции — они не перехватываются.

«Нам есть чем ударить. Это информационная война, циничная и совершенно безнравственная. Если мы ударим по мостам через Днепр, нарушив логистику противника, то это будет иметь долговременные последствия для конфликта и принесет пользу нашим вооруженным силам», — высказал мнение эксперт в беседе с NEWS.ru.

Липовой согласился с точкой зрения Онуфриенко. По его словам, Москва покажет Киеву, что до недавнего времени воздерживалась от подобных действий, хотя у нее есть достаточно средств, чтобы уничтожить все административные и командные центры Украины.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Россия не делала этого из гуманитарных соображений и рассчитывала на взаимность, — пояснил собеседник. — Однако у киевского режима совсем другая точка зрения. Чем хуже для него ситуация в зоне СВО, тем чаще он старается совершать террористические атаки против гражданских объектов на приграничных территориях. Украина рискует получить серьезнейший удар за то, что осуществляет провокации на регулярной основе».

Почему Зеленский назначил свои даты временного прекращения огня

Россия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня 8 и 9 мая. В ответ Украина предложила взять паузу в военных действиях с 00:00 в ночь на 6 мая.

Действия Зеленского понятны и просты. Он принимает противоположные меры в ответ на предложения Москвы, сказал Липовой. По его словам, если бы РФ объявила о временном перемирии 6 мая, то президент Украины сказал бы, что нужно приостановить боевые действия 9-го числа.

«Киев может снова устроить масштабные провокации, атаковать нашу территорию, а потом обвинить неустановленных лиц или заявить, что русские сами себя обстреливают. Тем самым Зеленский хочет показать Западу, что он якобы приверженец мира, соблюдает озвученные им же правила и контролирует ситуацию, — отметил генерал-майор. — Российская сторона обозначила понятные и четкие границы — временной интервал. Зеленский все сделал по-своему, заявив, что согласен пойти на гораздо более длительное прекращение огня. Однако все ранее объявленные режимы перемирия соблюдала только Россия. Со стороны Украины всегда были нарушения. Я уверен, что сейчас будет то же самое».

