«Решение уже принято»: когда Россия нанесет удар по заводам ВСУ в Европе?

Решение по нанесению ударов по производствам дронов для ВСУ в Европе уже принято, заявили в комитете Госдумы по обороне. Какие цели наметили в Минобороны РФ, когда нанесут удар?

Кто может принять решение об ударе по заводам дронов в Европе

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объявил, что решение по ударам ВС России по местам производства беспилотников для ВСУ в Европе уже принято. Он подчеркнул, что привести его в действие может только Верховный главнокомандующий ВС РФ — президент Владимир Путин.

«Терпение у нас, конечно, железное, но не бесконечное. Все идет к тяжелейшей эскалации. Они могут потерять Европу из-за этих БПЛА и желания заработать. Уже надо бить. Удары по заводам могут быть нанесены в любой момент», — подчеркнул Колесник.

Депутат подчеркнул, что Москва не может мириться с поставками летального оружия Киеву. Широкомасштабное производство ударных дронов на территории стран Европы ставит под угрозу российскую критическую инфраструктуру. Колесник особо выделил тот факт, что страны Прибалтики предоставили свое воздушное пространство для ударов ВСУ по Ленобласти.

Иллюзий быть не должно, подчеркнул он. Он отметил, что страны Прибалтики могут сами запускать БПЛА по России, прикрываясь пролетом украинских беспилотников.

«Они думают, что им ничего не будет. Это ошибка», — заявил Колесник.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Какие цели в Европе выделило Минобороны РФ

15 апреля Минобороны РФ опубликовало список украинских предприятий, которые производят ударные беспилотники и их компоненты для ВСУ в странах Европу. В военном ведомстве подчеркнули, что Киев принял решение выносить производства беспилотников в страны ЕС на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы, однако европейцы не должны считать, что останутся в безопасности, прикрываясь тем, что это «украинские» и «совместные» предприятия.

Военное ведомство опубликовало адреса 21 предприятия в 12 странах: Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Турции и Израиле.

После публикации списка зампред Совбеза Дмитрий Медведев указал, что этот перечень следует рассматривать как список потенциальных целей для российских войск.

«Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!» — добавил он.

Когда ждать ударов ВС РФ по странам НАТО

Депутат Андрей Колесник заявил, что удар по производству БПЛА в Европе может быть нанесен в любой момент.

«Уже надо бить. Удары по заводам могут быть нанесены в любой момент. То ли завтра, то ли через 10 минут — неизвестно. Это произойдет в удобный для нас и самый неожиданный момент для них», — заверил парламентарий в разговоре с NEWS.ru.

Первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев отметил, что для уничтожения производственных мощностей в Европе можно использовать «любые методы». Это не будет означать военного конфликта с НАТО, считает он.

«Можно и нужно применять любые методы: громить караваны на въезде на Украину, устраивать на заводах диверсии, ударить, наконец, по самому производству в ЕС. При этом мы ведь не будем воевать с условными Бельгией, Францией и Польшей — мы уничтожаем производителей украинского оружия. Формулу, между прочим, не я придумал, а администрация США. Там после бомбардировок Ирана рассказывали, что всего лишь „борются с иранской ядерной программой“. У нас, по-моему, гораздо больше резонов для ликвидации всех этих заводов, которые несут для нас угрозу», — заявил Журавлев в беседе с NEWS.ru.

Военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов предположил, что пока что ударов по производствам в Европе не будет. При этом заявления Минобороны РФ едва ли охладят пыл британцев и прибалтов.

«Они все равно крайне агрессивно настроены против России в целом. Украина для них — лишь предлог, чтобы развязать любой конфликт и хоть как-то укусить Россию. Остановить их сегодня не смогут никакие наши действия, кроме силы», — подчеркнул Попов в разговоре с NEWS.ru.

