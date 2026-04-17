17 апреля 2026 в 13:43

В Госдуме сообщили о решении об ударах по Европе из-за дронов для ВСУ

Депутат Колесник: решение об ударах по Европе из-за дронов для Украины принято

Фото: Социальные сети
Решение о нанесении ударов по местам производства беспилотников для нужд ВСУ на территории Европы уже принято, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По словам депутата, его реализация зависит от Верховного главнокомандующего российскими Вооруженными силами.

До этого может дойти, мы не можем позволить, чтобы летальное оружие шло. <...> Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда Верховный [главнокомандующий] сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары, — подчеркнул Колесник.

Парламентарий также объяснил, что для эффективного противодействия атакам беспилотников на российские регионы ВС РФ необходимо наращивать интенсивность ударов по объектам критической инфраструктуры и военным целям в городах противника. Как отметил депутат, именно такая стратегия позволит достичь наибольшего военного и политического эффекта в текущей обстановке.

Ранее Министерство обороны России обнародовало список и адреса европейских предприятий, где производят дроны для нужд Вооруженных сил Украины. Как заявили в пресс-службе ведомства, общественности стоит понимать настоящие причины угроз безопасности.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
