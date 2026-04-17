17 апреля 2026 в 11:12

Горит порт Измаила, отключен свет в Чернигове: удары по Украине 17 апреля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Россия продолжает наносить прицельные удары по ключевым объектам энергетики и логистики ВСУ. Сколько ракет и БПЛА запустили в ночь на 17 апреля, какие цели поражены, где были удары?

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 17 апреля по Украине были запущены одна баллистическая ракета «Искандер-М» и 172 ударных БПЛА. Применялись различные модели беспилотников «Герань», «Гербера» и «Италмас».

ВСУ подтверждают попадание баллистической ракеты и 20 ударных БПЛА в восьми районах, а также падение «обломков» беспилотников в четырех районах. Эти данные могут быть неполными и неточными.

Координатор подполья Сергей Лебедев утверждает, что ночью было нанесено более 90 ударов по более чем 25 населенным пунктам на Украине.

«Ночь выдалась плотной. Удары шли волнами, с возвратом в уже пораженные районы. География — почти все Левобережье Украины», — сообщил Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где были удары по энергетике Украины 17 апреля

Источники на Украине сообщили об отключении электричества в Чернигове после серии ударов «Гераней».

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сообщается, что отключение света затронуло более 6 тыс. абонентов.

«Взрывы были в промышленной зоне и на электрической подстанции, произошли перебои в электроснабжении. Несколько заводов и цехов с утра не работают, работникам звонили и сказали не торопиться», — сообщает Лебедев.

Еще две «Герани» нанесли удар по электрической подстанции ПС 150 кВ в районе Кривого Рога, сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какую цель поразили у границы Румынии 17 апреля

Мощный удар «Геранями» в ночь на 17 апреля пришелся по целям в порту Измаила (Одесская область) на Дунае. Спутниковая система слежения за пожарами FIRMS фиксирует тепловую метку на территории Измаильского морского торгового порта — там начался мощный пожар.

Порт Измаила является одним из важнейших пунктов, через которые с Запада на Украину поставляются вооружение и боевая техника. В мэрии города подчеркнули, что погибших и пострадавших в результате удара не было.

«Пару дней назад туда уже прилетало, а потом наши люди сообщили, что порт опять работает. Но важнее не грузы, а ремонтные цеха, в которых, предварительно, собирают БЭКи (безэкипажные катера), причем только управление приходит с Запада, основные детали и вооружение производятся на Украине», — отмечает Лебедев.

Западные СМИ отмечают, что жители приграничных районов Румынии регулярно могут наблюдать огненные вспышки и пожары на украинском берегу Дуная.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 17 апреля, что известно

Серия ударов пришлась по целям в Харькове и области, где ВС РФ ударили в районе Кочетка, Люботина и Васищево.

РСЗО «Торнадо-С» ВС РФ РСЗО «Торнадо-С» ВС РФ Фото: Пресс-служба МО РФ/ТАСС

«В городе Люботине после ударов началось несколько крупных пожаров. Удар был нанесен в направлении моторвагонного депо железнодорожной станции. Кроме того, две ракеты „Торнадо-С“ поразили цель недалеко от города Васищево. По свидетельству местных жителей, прилет был в базу отдыха в лесу, в которой совсем недавно расселились ВСУ. Сейчас по городу идут выборочные проверки смартфонов и компьютерной техники, на блокпостах при выезде досматривают „как на таможне“», — приводит подробности Лебедев.

Также сообщается о поражении целей в Днепропетровске (один «Искандер» вечером 16 апреля и серия «Гераней» в течение ночи) и в Запорожье.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

