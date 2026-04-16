ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, жертвы, флаг Либерии

ВСУ атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии в водах Краснодарского края, сообщили в Следственном комитете РФ. Какие подробности известны, есть ли жертвы?

Как ВСУ атаковали танкер в российских водах: подробности, флаг Либерии

«В территориальных водах Российской Федерации подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия», — сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Капитан судна — гражданин Турции — получил ранения, его госпитализировали, уточнили в Следкоме. В порту Туапсе поврежден ряд объект и гражданские суда, добавила Петренко.

«В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как еще ВСУ атаковали Краснодарский край 16 апреля

Ночью 16 апреля ВСУ провели массированный налет БПЛА на Краснодарский край, заявили в СК. В Туапсе в результате атаки погибли два человека, в том числе несовершеннолетняя. Несколько мирных жителей получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

«Причинен ущерб частным домовладениям. <...> В поселке Дагомыс Лазаревского района города Сочи повреждено здание детского сада, в поселке Лоо — частные дома», — заявила Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Следователи осмотрели места происшествий и зафиксировали повреждения. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза.

Российские силы ПВО в ночь на 16 апреля сбили 207 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, средства ПВО отражали атаки над семью регионами, Черным и Азовским морями.

В результате атаки БПЛА на Туапсе были повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, сообщил Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края рассказал, что в результате налета беспилотников на гражданский сектор погибла 14-летняя девочка, вторая жертва — взрослая девушка.

«Также к врачам с различными травмами обратились один мужчина, несовершеннолетний ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывают все необходимое лечение. Остальным помогли на месте — без госпитализации», — написал Кондратьев.

По словам губернатора, в Дагомысе в результате атаки дронов ВСУ было повреждено здание детского сада. Губернатор отметил, что территория учреждения оцеплена, детей оперативно перевели в другой корпус.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

