Оставили без яиц: как экс-сенатор Арашуков «воюет» с «Черным дельфином»

Отбывающий пожизненное заключение экс-сенатор Рауф Арашуков подал несколько исков в связи с условиями содержания, сообщили СМИ. В чем суть претензий, правда ли его оставили без куриных яиц, как Арашуков «воюет» с «Черным дельфином»?

Что известно о претензиях Арашукова: оставили без яиц

В марте Арашуков подал несколько исков в отношении ФСИН, регионального управления службы и администрации колонии «Черный дельфин», где он отбывает наказание, пишет ТАСС.

В частности, утверждается, что 25 февраля, 1 и 2 марта Арашукову не дали на обед холодную закуску и два куриных яйца, несколько раз поздно выдали обед и ужин. Другая претензия касается телевизора. По мнению истца, воспроизведение телеканалов производится не в соответствии с установленным графиком, ТВ-каналы включаются в хаотичном порядке. Еще одним иском Арашуков просил разрешить ему совершать телефонные звонки ежедневно, а не раз в неделю.

Во всех исках осужденный требовал от колонии устранить «нарушения» и взыскать в его пользу сумму уплаченной пошлины. Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области рассмотрел обращения и отказал в их удовлетворении.

Кроме того, Арашуков потребовал возместить моральный вред на сумму 100 тысяч рублей за невыдачу продуктов, говорится в публикациях СМИ.

«Истец просил суд признать незаконными действия <...> [администрации колонии], выразившиеся в непредоставлении продуктов питания, отраженные в его заявлении от 2 марта 2026 года», — отмечается в материалах.

Исковое заявление находится в производстве Соль-Илецкого районного суда. Заседание по нему назначено на 23 апреля.

Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Арашуков получил пожизненное

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время закрытого заседания Совета Федерации и арестовали в тот же день. Под стражу взяли и его отца — экс-советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. 27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненному заключению на основании решения присяжных заседателей.

Рауфа и Рауля признали виновными в создании организованной преступной группы, организации убийств председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также в хищениях газа у ПАО «Газпром» на 4,4 млрд рублей. Убийства были совершены, чтобы скрыть сведения о хищении газа.

Уже будучи в колонии, Рауф Арашуков стал фигурантом уголовного дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ (взятка должностному лицу в особо крупном размере). Следствие пришло к выводу, что фигурант через адвоката передал 3 млн рублей сотруднику оренбургского управления ФСИН. Взамен обвиняемый рассчитывал на более привилегированные условия содержания в ИК. В январе 2026-го Ленинский районный суд Оренбурга признал его виновным по этому эпизоду и назначил 10 лет колонии и штраф 120 млн рублей. В марте Оренбургский областной суд оставил в силе заключение нижестоящей инстанции в ответ на апелляцию осужденного.

Читайте также:

Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове

Воевода жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле

Страшная атака ВСУ на Кубань 16 апреля: удар по детскому саду, жертвы