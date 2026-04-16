16 апреля 2026 в 16:20

Дерзкая операция в тылу, удар по терминалу: новости СВО на вечер 16 апреля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военные захватили бетонный бункер в тылу ВСУ, не допустив потерь среди личного состава противника в соответствии с приказом, по украинскому терминалу был нанесен масштабный удар. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Как дерзкая операция ВС РФ обернулась спасением жизней

Российским бойцам с позывными Кейбер и Вейдер поставили задачу захватить бетонный бункер в тылу ВСУ, не допустив потерь среди личного состава противника, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны. По словам Вейдера, с такой необычной задачей военные столкнулись впервые. Военнопленные были нужны для получения тактических сведений.

В бетонном доте оказалось трое потенциальных «языков». В ходе штурма противники почти не пострадали и достаточно быстро согласились на сотрудничество. Эта дерзкая операция позволила сохранить жизни российских пехотинцев во время основного штурма. Кейбера и Вейдера представили к наградам.

Как российская армия разнесла контейнерный терминал ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по контейнерному терминалу на территории Украины, а также по местам стоянки бронированной техники и проведения испытаний наземных робототехнических комплексов, сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что атаки проводились с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В свою очередь военэксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что ВС России могли уничтожить запасы нового вооружения ВСУ, поставленного Западом. По его словам, порты и железнодорожные станции Украины, вероятно, получили повреждения от ударов крупнокалиберными боеприпасами.

Кроме того, российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Атака проводилась высокоточным оружием и БПЛА.

Как развивается «война дронов»

ВСУ стали быстро перебрасывать операторов БПЛА в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах. Предполагается, что украинские командиры таким образом усилят состав двух бригад — 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Украинские беспилотники представляют серьезную опасность, пояснил NEWS.ru казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев, поставивший на СВО рекорд по уничтожению украинских дронов «Баба-яга». По его словам, самыми опасными среди них считаются «Баба-яга» и «Лютый».

Несмотря на это, российская ПВО эффективно справляется с дронами противника. Так, по данным Минобороны РФ, российские военные сбили за последние сутки 270 БПЛА самолетного типа. В ведомстве также уточнили, что, помимо дронов, были уничтожены пять управляемых авиационных бомб.

Что известно о потерях ВСУ

ВСУ лишь за минувшие сутки потеряли порядка 1055 военнослужащих в зоне СВО, свидетельствуют данные Минобороны РФ. Наиболее существенные потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Центр», где уничтожено до 340 бойцов.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

На этом фоне на Украине продолжают бушевать сотрудники ТЦК. На днях военкомы попытались мобилизовать украинца на костылях. Как оказалось, на самом деле мужчина был здоров: он спокойно согласился пройти в их микроавтобус, но, подходя к двери, резко побежал.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить


Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

