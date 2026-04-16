Дерзкая операция в тылу, удар по терминалу: новости СВО на вечер 16 апреля

Российские военные захватили бетонный бункер в тылу ВСУ, не допустив потерь среди личного состава противника в соответствии с приказом, по украинскому терминалу был нанесен масштабный удар. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Как дерзкая операция ВС РФ обернулась спасением жизней

Российским бойцам с позывными Кейбер и Вейдер поставили задачу захватить бетонный бункер в тылу ВСУ, не допустив потерь среди личного состава противника, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны. По словам Вейдера, с такой необычной задачей военные столкнулись впервые. Военнопленные были нужны для получения тактических сведений.

В бетонном доте оказалось трое потенциальных «языков». В ходе штурма противники почти не пострадали и достаточно быстро согласились на сотрудничество. Эта дерзкая операция позволила сохранить жизни российских пехотинцев во время основного штурма. Кейбера и Вейдера представили к наградам.

Как российская армия разнесла контейнерный терминал ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по контейнерному терминалу на территории Украины, а также по местам стоянки бронированной техники и проведения испытаний наземных робототехнических комплексов, сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что атаки проводились с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

ВС РФ в зоне СВО

В свою очередь военэксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что ВС России могли уничтожить запасы нового вооружения ВСУ, поставленного Западом. По его словам, порты и железнодорожные станции Украины, вероятно, получили повреждения от ударов крупнокалиберными боеприпасами.

Кроме того, российские войска нанесли массированный удар по украинским объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Атака проводилась высокоточным оружием и БПЛА.

Как развивается «война дронов»

ВСУ стали быстро перебрасывать операторов БПЛА в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах. Предполагается, что украинские командиры таким образом усилят состав двух бригад — 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Украинские беспилотники представляют серьезную опасность, пояснил NEWS.ru казак Северо-Донского казачьего войска Юрий Деев, поставивший на СВО рекорд по уничтожению украинских дронов «Баба-яга». По его словам, самыми опасными среди них считаются «Баба-яга» и «Лютый».

Несмотря на это, российская ПВО эффективно справляется с дронами противника. Так, по данным Минобороны РФ, российские военные сбили за последние сутки 270 БПЛА самолетного типа. В ведомстве также уточнили, что, помимо дронов, были уничтожены пять управляемых авиационных бомб.

Что известно о потерях ВСУ

ВСУ лишь за минувшие сутки потеряли порядка 1055 военнослужащих в зоне СВО, свидетельствуют данные Минобороны РФ. Наиболее существенные потери противник понес в зоне ответственности группировки войск «Центр», где уничтожено до 340 бойцов.

Военнослужащие ВСУ

На этом фоне на Украине продолжают бушевать сотрудники ТЦК. На днях военкомы попытались мобилизовать украинца на костылях. Как оказалось, на самом деле мужчина был здоров: он спокойно согласился пройти в их микроавтобус, но, подходя к двери, резко побежал.

Читайте также:

Страшная атака ВСУ на Кубань 16 апреля: удар по детскому саду, жертвы

Наступление ВС РФ на Харьков 16 апреля: полсотни убитых, бойня в Купянске

Киев охвачен пожарами, горят дата-центры: удары по Украине 16 апреля