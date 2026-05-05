День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 17:14

Россиянам рассказали, о чем молятся святому Георгию Победоносцу

Зампред ВРНС Иванов: святому Георгию Победоносцу молятся о защите от врагов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Православные христиане молятся святому Георгию Победоносцу в первую очередь о защите от внешних врагов и об исцелении от болезней, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, 6 мая также совершается празднование Иверской иконы Божией Матери.

6 мая РПЦ совершает память великомученика Георгия Победоносца и празднование Иверской иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Моздокской. Она была прислана святой царицей Тамарой в дар новопросвещенным христианам Кавказа. Святой Георгий родился в 280 году в Каппадокии и с юности посвятил себя военной службе. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, великомученик раздал имущество бедным. Затем он отпустил рабов и открыто исповедал себя христианином. После жестоких пыток ему отрубили голову в 303 году. За мужество и духовную победу над мучителями его называют Победоносцем. Он является небесным покровителем воинства, и ему молятся о защите от врагов, помощи в бедах и об исцелении от болезней, — пояснил Иванов.

Ранее священнослужитель РПЦ Владимир Головин предложил выделять всего четыре основных греха вместо семи. По его словам, критерием «смертности» проступка в ветхозаветные времена служило наказание в виде побиения камнями. Он отметил, что возмездие применялось лишь при совершении четырех грехов.

Общество
православные
россияне
РПЦ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.