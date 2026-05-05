Россиянам рассказали, о чем молятся святому Георгию Победоносцу

Православные христиане молятся святому Георгию Победоносцу в первую очередь о защите от внешних врагов и об исцелении от болезней, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, 6 мая также совершается празднование Иверской иконы Божией Матери.

6 мая РПЦ совершает память великомученика Георгия Победоносца и празднование Иверской иконы Пресвятой Богородицы, именуемой Моздокской. Она была прислана святой царицей Тамарой в дар новопросвещенным христианам Кавказа. Святой Георгий родился в 280 году в Каппадокии и с юности посвятил себя военной службе. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, великомученик раздал имущество бедным. Затем он отпустил рабов и открыто исповедал себя христианином. После жестоких пыток ему отрубили голову в 303 году. За мужество и духовную победу над мучителями его называют Победоносцем. Он является небесным покровителем воинства, и ему молятся о защите от врагов, помощи в бедах и об исцелении от болезней, — пояснил Иванов.

