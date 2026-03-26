Глава «Ростелекома» констатировал, что Telegram «умирает прямо сейчас» Глава «Ростелекома» заявил, что Telegram умирает вслед за WhatsApp

Популярные зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp теряют свою аудиторию в России, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. По словам руководителя компании, трафик WhatsApp на территории страны в целом отсутствует, передает корреспондент NEWS.ru.

Трафик WhatsApp отсутствует вообще. Его практически не существует. WhatsApp умер, Telegram умирает прямо сейчас. <…> Быстрыми темпами растет трафик MAX, — сказал Осеевский.

Он также отметил, что на фоне отключения голосовой связи в иностранных мессенджерах наблюдается рост количества звонков по обычной мобильной связи. Пользователи переключаются на традиционные каналы коммуникации, где качество связи остается стабильным.

Ранее пользователи Telegram массово столкнулись с проблемами в работе приложения. По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», с начала дня и примерно до 16:30 26 марта было зафиксировано 564 жалобы.

Прежде масштабный сбой произошел и у «МегаФона», что вызвало волну обращений от абонентов. Зафиксировано 47 жалоб за 15 минут и 181 сообщение за сутки, при этом основная часть обращений пришлась на Москву с долей 48%.