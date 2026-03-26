Депутата отправили в отставку из-за связей с Вороновским Депутата Карпенко отправили в отставку из-за связей с Вороновским

Законодательное собрание Краснодарского края досрочно прекратило полномочия депутата седьмого созыва Александра Карпенко, сообщает ТАСС. Отмечается, что он фигурировал в гражданском деле в отношении экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и аффилированных лиц.

С учетом письменного заявления Карпенко о непринятии им мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов и о досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного собрания Краснодарского края, Законодательное собрание Краснодарского края постановляет считать досрочно прекращенными полномочия депутата седьмого созыва Карпенко Александра Николаевича, — говорится в решении.

Ранее Краснодарский суд изъял у экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения имущество на сумму свыше 20 млрд рублей. Под обращение в доход государства подпали 19 предприятий, сотни объектов недвижимости и ценные бумаги. Следствие установило, что парламентарий требовал откаты с дорожных подрядов и отмывал средства через благотворительный фонд.

Прежде Вороновского госпитализировали в тюремную больницу накануне заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов. Его представитель ходатайствовала о переносе слушаний, но не предоставила подтверждающих документов.