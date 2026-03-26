Таксиста задержали за кражу мобильника у клиента в Краснодаре

Полиция Краснодара задержала таксиста, который похитил мобильный телефон у клиента, сообщили в главке МВД. Отмечается, что в морозилке подозреваемого нашли еще два гаджета.

Как сообщается, в полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже телефона. Он рассказал, что ночью гулял по центру города, а затем поехал домой на такси. Утром мужчина обнаружил, что его телефон стоимостью свыше 55 тыс. рублей исчез.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что мобильный телефон был украден 67-летним таксистом, который ранее не привлекался к уголовной ответственности и подвозил потерпевшего. При обыске в доме подозреваемого полицейские нашли в морозильной камере три устройства, одно из которых оказалось телефоном потерпевшего.

