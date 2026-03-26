26 марта 2026 в 12:07

Таксиста задержали за кражу мобильника у клиента в Краснодаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полиция Краснодара задержала таксиста, который похитил мобильный телефон у клиента, сообщили в главке МВД. Отмечается, что в морозилке подозреваемого нашли еще два гаджета.

Как сообщается, в полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже телефона. Он рассказал, что ночью гулял по центру города, а затем поехал домой на такси. Утром мужчина обнаружил, что его телефон стоимостью свыше 55 тыс. рублей исчез.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что мобильный телефон был украден 67-летним таксистом, который ранее не привлекался к уголовной ответственности и подвозил потерпевшего. При обыске в доме подозреваемого полицейские нашли в морозильной камере три устройства, одно из которых оказалось телефоном потерпевшего.

Ранее сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области и полицейские задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в краже имущества на сумму свыше 10 млн рублей. Злоумышленники разбили стекло автомобиля у торгового центра на Каширском шоссе и похитили портфель с крупной суммой денег и ценными вещами.

Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

