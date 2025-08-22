Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 09:37

Школьникам разрешили нарушить запрет на телефоны в некоторых случаях

Член ОП РФ Машаров: мобильные телефоны можно использовать в школе на переменах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запрет на использование мобильных телефонов во время уроков в школах действует для всех учеников и учителей, заявил в беседе с РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Однако, по его словам, в некоторых случаях это правило можно нарушить.

В одних учебных заведениях телефоны сдаются перед началом урока в отдельный ящик или хранилище, в других — ученикам предлагается держать их в отключенном виде в рюкзаках, — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что запрет на телефоны не распространяется на перемены. Кроме того, исключение составляют случаи, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей. В целом речи о конфискации телефона во время нахождения в школе не идет, резюмировал Машаров.

Ранее Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый класс. Согласно новому порядку, в первом классе норма составит от 620 до 653 часов, во втором, третьем и четвертом классах — от 782 до 884 часов.

До этого стало известно, что комитет Госдумы по просвещению подготовил проект документа, который вводит единые требования к домашним заданиям во всех российских школах. Инициатива появилась на фоне многочисленных жалоб родителей на перегрузку детей и слишком большие объемы заданий, которые школьникам приходится выполнять самостоятельно.

школы
телефоны
мобильники
ученики
