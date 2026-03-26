26 марта 2026 в 12:47

В Госдуме рассказали о причинах плохой работы управляющих компаний

Депутат Разворотнева: для оценки управляющих компаний нет четких критериев

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Для оценки работы управляющих компаний нет четких критериев, заявила председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. В разговоре с НСН она отметила, что именно это становится причиной большого количества жалоб на работу УК.

Статистика говорит о том, что ситуация в ЖКХ у нас плохая, она становится еще хуже. Но мы пока не выработали эффективных инструментов контроля каждой копейки. У нас нет критериев, чтобы оценивать эффективность УК. Работающей системы просто нет, прокуратуре приходится реагировать на жалобы собственников в моменте, а нужна система, — рассказала Разворотнева.

Депутат подчеркнула, что к проблемам ЖКХ также относятся износ коммунальной инфраструктуры, неэффективность УК, недостаток финансирования и завышенные тарифы. По ее словам, модернизация инфраструктуры также идет медленно.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой, согласно которой добросовестные плательщики жилищно-коммунальных услуг могут получить кешбэк до 10% от годовой суммы оплаты. Он направил письмо с соответствующим предложением главе Минстроя Иреку Файзуллину.

депутаты
ЖКХ
жалобы
системы
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

