25 марта 2026 в 13:28

Россиян будут поощрять за своевременную оплату ЖКУ

В Госдуме предложили ввести кешбэк за своевременную оплату ЖКУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести кешбэк до 10% для граждан, которые в течение года полностью и без просрочек оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее письмо он направил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину, документ есть в распоряжении ТАСС.

В обращении отмечается, что своевременная оплата ЖКУ важна для устойчивого функционирования отрасли. По данным на декабрь 2025 года, совокупная задолженность граждан за услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составляет около 415 млрд рублей.

По его словам, начисление кешбэка может производиться автоматически через ГИС ЖКХ либо через ресурсоснабжающие организации. При наличии хотя бы одной просрочки в течение расчетного периода право на получение кешбэка не предоставляется.

Ранее стало известно, что в России планируется перевести доставку квитанций за ЖКУ в электронный формат с отправкой через «Госуслуги». В Минцифры добавили, что бумажные платежные документы сохранятся, но для отдельных категорий граждан.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
