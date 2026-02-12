Подозреваемый во взятке экс-депутат попал из СИЗО в больницу Экс-депутата Вороновского госпитализировали из СИЗО

Бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского доставили в больницу, заявила его представитель Галина Калинченко в Центральном районном суде Сочи. Там рассматривают иск Генпрокуратуры об изъятии активов политика, передает РИА Новости.

Его госпитализировали в медчасть. Он в больнице, — сказала Калинченко.

Она попросила перенести заседание на конец февраля, чтобы экс-депутат мог лично участвовать в процессе, но документов, подтверждающих госпитализацию, суду не предоставила. В конце января Вороновский заявлял в Мосгорсуде, что может не выдержать в СИЗО до конца следствия из-за здоровья. Он также говорил, что проходит обследование в тюремной больнице.

Как следует из иска, Вороновский сам распределял бюджетные средства на строительство и ремонт дорог. К схеме он привлек подконтрольных лиц. Госдума досрочно прекратила полномочия Вороновского 2 декабря 2025 года по его личному заявлению. В конце октября он лишился неприкосновенности, после чего против него возбудили дело о взятке в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Вороновский не признал вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На слушании в Мосгорсуде он заявил, что будет доказывать свою невиновность. Суд санкционировал его арест в декабре.