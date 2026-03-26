Мужчина украл компьютер и разбил его прямо у магазина В Башкирии мужчина попытался украсть компьютер, но разбил его

Житель Башкирии украл из магазина компьютер, но тут же его разбил, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, инцидент произошел в городе Стерлитамаке. Мужчина попытался вынести технику стоимостью около 200 тыс. рублей, но не смог.

Вор вышел из магазина, но поскользнулся на крыльце и упал с лестницы вместе с компьютером в руках. Собрав части украденного с газона, злоумышленник скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подозреваемый объявлен в розыск.

До этого в Саратове 26-летний мужчина украл два ноутбука и игровую приставку, чтобы расплатиться с долгами. По данным полиции, в отношении него возбудили два уголовных дела по статьям о краже и присвоении чужого имущества. Полиция уточнила, что молодой человек похитил технику стоимостью свыше 250 тыс. рублей из сервисного центра.

Ранее в МВД проинформировали, что в Краснодаре полицейские задержали таксиста, который похитил у клиента мобильный телефон стоимостью 55 тыс. рублей. В морозильной камере подозреваемого обнаружили еще два устройства.