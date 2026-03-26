Адвокат и ее знакомый обманным путем присвоили себе почти 300 млн рублей

26 марта 2026 в 15:38

В Петербурге задержали адвоката и ее знакомого, присвоивших себе 300 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали 39-летнюю женщину в должности адвоката и ее 41-летнего знакомого по подозрению в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, пишет Neva.today со ссылкой на СК России. По данным следствия, они обманным путем заполучили почти 300 млн рублей.

Предполагается, что в период с декабря 2024 года по март 2026 года фигуранты уголовного дела получили деньги с фиктивными основаниями платежа. Средства были отправлены на банковские счета от подконтрольных им организаций. Следователи и сотрудники УФСБ уже провели обыски в их домах. В дальнейшем подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Ивановской области пресекли деятельность криминальной организации по подозрению в незаконной финансовой деятельности. По данным правоохранителей, в обход банковской системы РФ через подозреваемых могло пройти более 1 млрд рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокатившийся на Ferrari по набережной блогер купит бойцам СВО машину
МОК принял радикальное решение по трансгендерам
Политолог ответил, чем грозят Зеленскому обвинения Трампа
«Деньги копеечные»: Путин обратился с призывом к бизнесу
В СК раскрыли число уголовных дел по вторжению ВСУ в Курскую область
Три человека стали жертвами атаки на жилой дом в Иране
Раскрыто, почему напавшего на школу челябинца с детства водили по врачам
В НАТО отчитались о резком наращивании расходов на оборону
Стала известна причина смерти актера из «Мы из джаза»
Путин, изменения во внешности, болезнь легких: как живет Михаил Ефремов
Американист назвал условие для начала реального наступления США на Иран
Раскрыто, почему Трамп снова обвинил Киев во вмешательстве в выборы в США
Стоматолог назвал три главных достижения в лечении зубов
«Там что-то спрятал»: Путин рассмешил зал на съезде РСПП
Петербуржцу вынесли приговор за поджог жены в ходе ссоры
Адвокат рассказал, можно ли установить клумбу во дворе жилого дома
Путин призвал повышать доступность кредитов для финансирования компаний
Путин объяснил, чего стоит отказ от суверенитета в современном мире
Шохин раскрыл, как ограничения интернета повлияли на российский бизнес
Путин поручил снизить бумажную нагрузку на медиков и учителей
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

