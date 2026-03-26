Адвокат и ее знакомый обманным путем присвоили себе почти 300 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали 39-летнюю женщину в должности адвоката и ее 41-летнего знакомого по подозрению в участии в преступном сообществе и незаконной банковской деятельности, пишет Neva.today со ссылкой на СК России. По данным следствия, они обманным путем заполучили почти 300 млн рублей.

Предполагается, что в период с декабря 2024 года по март 2026 года фигуранты уголовного дела получили деньги с фиктивными основаниями платежа. Средства были отправлены на банковские счета от подконтрольных им организаций. Следователи и сотрудники УФСБ уже провели обыски в их домах. В дальнейшем подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в Ивановской области пресекли деятельность криминальной организации по подозрению в незаконной финансовой деятельности. По данным правоохранителей, в обход банковской системы РФ через подозреваемых могло пройти более 1 млрд рублей.