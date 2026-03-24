В Ивановской области задержали подозреваемых в финансовых махинациях

Правоохранители пресекли в Ивановской области деятельность криминальной организации, сообщила в MАХ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, группа подозревается в незаконной банковской деятельности, в обход банковской системы РФ через подозреваемых могло пройти более 1 млрд рублей.

Волк добавила, что злоумышленники, затеявшие незаконный оборот средств, действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Группой из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей.

Ранее в Ульяновской области правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на черном риелторстве и подготовке убийств. Местная жительница организовала криминальный бизнес, привлекая к нему еще пятерых подельников, для отъема недвижимости у наиболее уязвимых слоев населения.

До этого участники организованной преступной группы получили от трех до пяти лет колонии за серию вымогательств в Санкт-Петербурге. Приговор четырем фигурантам вынес городской суд.