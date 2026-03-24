24 марта 2026 в 07:51

В Ивановской области задержали подозреваемых в финансовых махинациях

Правоохранители пресекли в Ивановской области деятельность криминальной организации, сообщила в MАХ официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, группа подозревается в незаконной банковской деятельности, в обход банковской системы РФ через подозреваемых могло пройти более 1 млрд рублей.

Пресекли деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере, — написала она.

Волк добавила, что злоумышленники, затеявшие незаконный оборот средств, действовали на территории нескольких субъектов Российской Федерации. Группой из 15 человек руководили жители Ивановской и Московской областей.

Ранее в Ульяновской области правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на черном риелторстве и подготовке убийств. Местная жительница организовала криминальный бизнес, привлекая к нему еще пятерых подельников, для отъема недвижимости у наиболее уязвимых слоев населения.

До этого участники организованной преступной группы получили от трех до пяти лет колонии за серию вымогательств в Санкт-Петербурге. Приговор четырем фигурантам вынес городской суд.

Известного циркача просят арестовать после смертельного пожара в Москве
Российские войска расширили зону контроля у Константиновки
«Мы сделали все с нуля»: возлюбленный Лерчек о запуске с ней нового бренда
Жителей российского региона предупредили о лавиноопасной ситуации
Россиянам назвали фразы-маркеры, которые используют мошенники
В ЕС рассказали о сделках на $580 млн за 15 минут до заявления Трампа
Фон дер Ляйен проговорилась об операциях австралийской разведки
В квартире на популярном азиатском курорте обнаружили тело россиянина
Челябинские школьницы сделали мошенников богаче на 10 млн рублей
«Очень переживают»: приостановка турпотока из РФ встревожила три страны
Пленный боец ВСУ рассказал о расстрелах на украинских полигонах
Россиянам рассказали, чем заменить декоративную штукатурку и микроцемент
Москвичей предупредили о перекрытиях дорог в центре города
Особый план Киева и перестрелки с дезертирами: новости СВО на утро 24 марта
Стало известно, на что пошло командование ВСУ из-за нехватки локомотивов
Три воздушные цели сбиты над российским городом
В Ивановской области задержали подозреваемых в финансовых махинациях
WSJ выяснила, какая страна близка к вступлению в войну с Ираном
В Турции высказались о подготовке еще одного раунда переговоров по Украине
Мошенники начали использовать схему с письмом от Минтруда
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
