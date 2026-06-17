Раскрыта судьба пострадавших при ударе по автобусу с детьми под Брянском

Раскрыта судьба пострадавших при ударе по автобусу с детьми под Брянском Пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу с детьми под Брянском госпитализированы

Все пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области доставлены в больницу, им оказывают помощь, сообщил в мессенджере МАКС врио губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой.

Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь, — отметил он.

До этого Ковальчук сообщил, что украинские войска с помощью беспилотника атаковали автобус с гомельской детской футбольной командой, следовавшей на отдых в Геленджик. В результате этого целенаправленного удара погибла женщина, которая сопровождала юных белорусских спортсменов в поездке.

Утром 16 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 172 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей.