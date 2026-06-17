Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 14:12

Экс-футболист сборной России предсказал лучшего бомбардира в истории ЧМ

Булыкин: Месси и Мбаппе до конца ЧМ обгонят Клозе в списке лучших бомбардиров

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лионель Месси и Килиан Мбаппе обгонят Мирослава Клозе в таблице лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, по итогам мундиаля в США, Мексике и Канаде француз и аргентинец забьют примерно одинаковое число голов. Булыкин признался, что удивился хет-трику Месси в матче против Аргентины.

Я думаю, у Мбаппе получится догнать Клозе. У французов еще будут матчи, где он сможет себя проявить и забить. Плюс Мбаппе моложе, это не последний чемпионат мира для него, в отличие от Месси. Он уже вписал себя в разряд великих и хет-триком в матче против Алжира только это доказал. Месси тоже обгонит Клозе. Я думаю, по итогам чемпионата мира Мбаппе и Месси забьют одинаковое число голов в истории турнира. Вопрос только, кто дальше пройдет. Я думаю, что Аргентина и Франция должны быть в полуфиналах, — сказал Булыкин.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче против Алжира и сравнялся с немецким форвардом Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Теперь у обоих по 16 забитых мячей. Мбаппе сделал дубль в матче против Сенегала и помог французам победить со счетом 3:1. Теперь на его счету 14 голов на чемпионатах мира.

Спорт
Футбол
чемпионат мира
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Кирилл Николаев
К. Николаев
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белоруссии возбудили уголовное дело после удара ВСУ по автобусу с детьми
В МИД Белоруссии ответили на удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском
Следователи из Белоруссии срочно выехали в Россию
Адвокат назвал неочевидный признак, привлекающий грабителей
Студент решил закать пиццу на имя Адольфа Гитлер
Росавиация запретит низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании ЦБ 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.