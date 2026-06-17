Экс-футболист сборной России предсказал лучшего бомбардира в истории ЧМ

Лионель Месси и Килиан Мбаппе обгонят Мирослава Клозе в таблице лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира по футболу, заявил NEWS.ru экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. По его мнению, по итогам мундиаля в США, Мексике и Канаде француз и аргентинец забьют примерно одинаковое число голов. Булыкин признался, что удивился хет-трику Месси в матче против Аргентины.

Я думаю, у Мбаппе получится догнать Клозе. У французов еще будут матчи, где он сможет себя проявить и забить. Плюс Мбаппе моложе, это не последний чемпионат мира для него, в отличие от Месси. Он уже вписал себя в разряд великих и хет-триком в матче против Алжира только это доказал. Месси тоже обгонит Клозе. Я думаю, по итогам чемпионата мира Мбаппе и Месси забьют одинаковое число голов в истории турнира. Вопрос только, кто дальше пройдет. Я думаю, что Аргентина и Франция должны быть в полуфиналах, — сказал Булыкин.

Ранее капитан сборной Аргентины Лионель Месси сделал хет-трик в матче против Алжира и сравнялся с немецким форвардом Мирославом Клозе в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Теперь у обоих по 16 забитых мячей. Мбаппе сделал дубль в матче против Сенегала и помог французам победить со счетом 3:1. Теперь на его счету 14 голов на чемпионатах мира.