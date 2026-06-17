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17 июня 2026 в 14:17

Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ

Адвокат Жорин: новый закон позволит отлавливать маркированных псов под Иркутском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Новый закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак, позволит отлавливать маркированных животных под Иркутском, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. При этом, по его словам, усыпление будет возможным только после того, как пес проведет в приюте 11 дней.

С 2023 года субъекты РФ вправе самостоятельно определять перечень необходимых мероприятий при обращении с бездомными животными. Они вправе применять как систему ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат, так и безвозвратный отлов с содержанием в приютах, предусматривать умерщвление в установленных законом случаях. Поэтому Иркутской области и потребовался отдельный региональный закон. При этом из текста проекта следует, что умерщвление через 11 дней предусмотрено при введении специального режима экстраординарной ситуации. В таком случае отлавливать смогут в том числе ранее стерилизованных и маркированных животных, — поделился Жорин.

Он подчеркнул, что по иркутскому проекту отловленных животных не будут возвращать на улицу, и если за установленный срок содержания владелец так и не найдется, животных можно усыпить. По словам адвоката, эвтаназия собак также допускается при опасных заболеваниях, нападении на человека и подтвержденной немотивированной агрессии.

Однако свобода регионов ограничена позицией Конституционного суда. Он признал умерщвление исключительной мерой: оно допустимо при непосредственной угрозе жизни и здоровью людей и лишь тогда, когда иные меры объективно не позволяют устранить опасность. Невостребованность животного, нехватка мест в приютах или желание сократить бюджетные расходы сами по себе не являются достаточными основаниями. Поэтому законность иркутской модели будет зависеть прежде всего от того, насколько обоснованно будет вводиться экстраординарный режим и будет ли 11-дневный срок обеспечивать реальную возможность найти владельца, — заключил Жорин.

Ранее законодательное собрание Иркутской области одобрило закон, разрешающий эвтаназию агрессивных и больных бездомных собак. По данным на конец 2025 года, в Приангарье обитает более 11,4 тыс. безнадзорных животных. В прошлом году было зафиксировано более 3,7 тыс. случаев нападения собак на людей.

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