В российском регионе разрешили усыплять бездомных собак

Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, разрешающий усыплять агрессивных и больных бездомных собак. Трансляция сессии велась в группе регионального парламента в соцсети «ВКонтакте». На конец 2025 года в Приангарье насчитывалось более 11,4 тыс. безнадзорных животных. За прошлый год было зафиксировано свыше 3,7 тыс. случаев нападения собак на людей.

Законопроект «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Иркутской области» принят во втором чтении и отправлен на подпись губернатору региона, — сообщил на сессии первый зампред Заксобрания Кузьма Алдаров.

Закон позволяет проводить эвтаназию гуманным способом в исключительных случаях — если животное неизлечимо больно или агрессивно. Решение об усыплении принимает специальная комиссия.

Вводится также понятие экстраординарной ситуации — когда возникает угроза безопасности людей от нападений или распространения опасных болезней, а меры отлова не помогают. Председатель ассоциации муниципальных образований Вадим Семенов назвал это первым шагом к балансу между безопасностью человека и гуманным отношением к животным.

Ранее в городе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики стая собак набросилась на местную жительницу. Спасти девушку, которая гуляла со своим домашним питомцем, удалось сотрудникам ДПС. Полицейские включили световые и звуковые спецсигналы, после чего собаки отбежали от девушки, и она смогла спокойно перейти дорогу.