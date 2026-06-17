Малиновка, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июня

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 17 июня? Что происходит у Александровки, Василевки, Волчанска, Гришино, Избицкого, Ильиновки, Константиновки, Липцев, Липовки, Лосевки, Масляковки, Малиновки, Новодмитровки, Отрадного, Охримовки, Павловки, Рай-Александровки, Северска, Харькова и Шевченко?

WarGonzo

На Красноармейском направлении ВС РФ продвигаются к населенному пункту Шевченко, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Не стихают бои в Мирном. В Константиновке ВС РФ производят зачистку на северной окраине, активно наступают в юго-западной части города. Идут бои в районе Долгой Балки. Есть успехи в микрорайоне Новоселовка. На Краснолиманском направлении ВС РФ занимают новые позиции в западной части Святогорска, атакуют в районе Новоселовки. Идут бои в районе Ставков. В самом Красном Лимане войска РФ наступают в частном секторе микрорайона Центральный. На Северском участке ВС РФ продвигаются от Кривой Луки, сообщается о взятии под контроль Малой Пискуновки. Появляются сведения, что войска РФ вошли в Малиновку по направлению к Краматорску. Харьковский фронт. На Волчанском направлении продолжаются бои за Лосевку. ВС РФ продвигаются на северной окраине Казачьей Лопани и в окрестностях населенного пункта», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Северный ветер»

ВС России на Харьковском направлении нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Березовки, Терновой, Избицкого, Ивановки, Юрченково, Захаровки, Резниково, Анискино, Колодезного, Цуповки и села Уды, пишет Telegram-канал «Северный ветер».

«Штурмовые подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На Волчанском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Север“ продвинулись на семи участках до 800 метров. Стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и в лесных массивах Волчанского района. Из-за колоссальных потерь в 159-й ОМБр ВСУ украинское командование пытается сдержать наступление ВС РФ на данном участке фронта за счет доукомплектования ее боевых групп военнослужащими вспомогательных подразделений. Российские войска нанесли удары ТОС по позициям ВСУ южнее Лосевки. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. ВС РФ продвинулись на двух участках до 400 метров», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС России ведут сражение за населенный пункт Казачья Лопань, сообщает Telegram-канал «Два майора».

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

На Волчанском участке бои в селе Лосевка и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском участке наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в северо-западной части города, динамика на этом участке фронта возросла, идет зачистка занятых строений. Про Константиновку военно-аналитические ресурсы противника пишут, что ее падение — вопрос времени. ВС России в результате боев выходят на северные окраины города», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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