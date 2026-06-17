Наступление ВС РФ на Харьков 17 июня: последние новости, Купянск, сводка

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 17 июня 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 17 июня: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Березовки, Терновой, Избицкого, Ивановки, Юрченково, Захаровки, Резниково, Анискино, Колодезного, Цуповки и села Уды. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, на Волчанском направлении штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на семи участках до 800 метров.

«Стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и в лесных массивах Волчанского района. В лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде. Из-за колоссальных потерь в 159-й ОМБр ВСУ украинское командование пытается сдержать наступление „северян“ на данном участке фронта за счет доукомплектования ее боевых групп военнослужащими вспомогательных подразделений. Характерно, что многие из „новоиспеченных штурмовиков“ при распределении давали взятки за прохождение службы в тылу. Подразделения РХБЗ ГВ „Север“ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ южнее Лосевки. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои в лесных массивах около Петро-Ивановки. „Северяне“ продвинулись на двух участках до 400 метров», — добавил «Северный ветер».

Канал «ПТИЦИН» отметил, что в Купянском районе, в населенном пункте Подолы, бойцы подразделения закрепления продолжают патрулирование улиц и осмотр домов.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Боевики киевского режима, бросившие позиции, в спешке минировали все, что только можно, тем самым пытаясь задержать продвижение наших бойцов. Ежедневно ведется работа инженерными подразделениями, круглосуточно ведется разведка с воздуха. Важной составляющей для удержания освобожденных территорий является логистическое снабжение наших подразделений продуктами питания и боеприпасами. Все мероприятия проводятся бойцами, хорошо знающими местность и участвовавшими в освобождении данного населенного пункта. Подвозы на автомобилях повышенной проходимости стали более безопасными благодаря постоянным дежурствам расчетов FPV-дронов 6-й армии. Противник не имеет возможности вычислить логистические маршруты наших подразделений, тем самым окончательно утратив инициативу на данном участке. Наши подразделения имеют все необходимое для успешного выполнения поставленных задач», — добавил автор канала.

Военный блогер Олег Царев рассказал, что на Купянском направлении ВС РФ наращивают давление на восточном берегу реки Оскол.

«Есть тактические успехи в районе Глушковки, Новоосиново, Ковшаровки и Купянска-Узлового. На Харьковском участке не стихают бои за Лосевку. К востоку от Волчанска есть продвижение на нескольких участках до 500 м. В Казачьей Лопани бои на северных окраинах и лесах по периметру», — добавил он.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Светличное, Варваровка, Избицкое, Казачья Лопань и Рясное Харьковской области.

«Противник потерял до 210 военнослужащих, танк и пять автомобилей. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоный Оскол, Подлиман Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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