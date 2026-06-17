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17 июня 2026 в 06:07

Снайперы уничтожили БПЛА над «дорогой жизни»: успехи ВС РФ к утру 17 июня

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников в российском воздушном пространстве, сообщила пресс-служба Минобороны России. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 17 июня?

ПВО уничтожила десятки дронов ВСУ

Отмечается, что дроны были сбиты над девятью регионами РФ, а также акваториями двух морей.

«Дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 40 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. Также дроны ликвидированы в небе над Азовским и Черным морями.

Российские снайперы уничтожили три «Бабы-яги» ВСУ

Снайперские пары группировки «Центр», прикрывая штурмовиков, уничтожили три ударных гексакоптера «Баба-яга» ВСУ над «дорогой жизни» российской армии в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир взвода 428-го полка с позывным Рус.

«Крайнюю боевую задачу мы выполняли, прикрывали штурмовые группы на „дороге жизни“ в Днепропетровской области на Новопавловском направлении. Работали по дронам противника — ударным „Баба-яга“, снимали „глазки“ (уничтожали разведывательные дроны ВСУ. — NEWS.ru), уничтожали FPV-дроны. В прошлую задачу три ударных гексакоптера противника были уничтожены», — рассказал Рус.

Раскрыто реальное значение освобождения Нового Донбасса

Освобождение населенного пункта Новый Донбасс говорит об успехах российских войск сразу на нескольких участках фронта в ДНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы постепенно продвигаются в сторону Доброполья и Константиновки.

«Освобождение населенного пункта Новый Донбасс свидетельствует о том, что у наших войск есть успехи не только на Константиновском участке, но и на Добропольском. Поскольку все это взаимосвязано — Константиновка и Доброполье», — заявил Марочко.

Эксперт назвал Доброполье важным узлом для украинской обороны. Этот город взаимосвязан с Константиновкой, добавил он.

ВС России продвигаются в Запорожской области

Юго-западные окраины населенного пункта Новоселовка в Запорожской области перешли в серую зону, а российские подразделения начали заходить в село, сообщил Марочко. По его данным, зафиксированы входы военнослужащих ВС РФ в населенный пункт, однако устойчивого контроля пока нет, поскольку закрепиться на занятых позициях бойцам пока не удалось. Минобороны России не комментировало эту информацию.

«Сейчас часть Новоселовки, юго-восточные ее окраины, перешли в серую зону. По той информации, которая мне приходила, зафиксированы заходы наших военнослужащих в данный населенный пункт, но уверенного контроля пока еще нет, пока ребятам не удалось закрепиться», — сказал Марочко.

Он добавил, что южнее и северо-западнее Новоселовки российские войска продолжают наступление и берут в охват группировку Вооруженных сил Украины. Эксперт отметил, что на данном участке сложный рельеф местности с множеством так называемых килл-зон, что существенно затрудняет продвижение.

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