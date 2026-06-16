Марочко рассказал об успехах ВС России в Запорожской области

Юго-западные окраины населенного пункта Новоселовка в Запорожской области перешли в серую зону, а российские подразделения начали заходить в село, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, зафиксированы входы военнослужащих ВС РФ в населенный пункт, однако устойчивого контроля пока нет, поскольку закрепиться на занятых позициях бойцам пока не удалось. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Сейчас часть Новоселовки, юго-восточные ее окраины, перешли в серую зону. По той информации, которая мне приходила, зафиксированы заходы наших военнослужащих в данный населенный пункт, но уверенного контроля пока еще нет, пока ребятам не удалось закрепиться, — сказал Марочко.

Он добавил, что южнее и северо-западнее Новоселовки российские войска продолжают наступление и берут в охват группировку Вооруженных сил Украины. Эксперт отметил, что на данном участке сложный рельеф местности с множеством так называемых килл-зон, что существенно затрудняет продвижение.

Противник, по словам Марочко, активно применяет дроны, причем их использование ведется круглосуточно. Эксперт подчеркнул, что для уверенного продвижения необходимо подавлять угрозы, исходящие не только со стороны самой Новоселовки, но и со вторых и третьих рубежей обороны, откуда запускаются БПЛА и ведется артиллерийский огонь.

Ранее Марочко сообщил, что ВС РФ, освободив населенный пункт Артем в Донецкой Народной Республике, начали окружение Константиновки со всех сторон. По его словам, это стратегический успех. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.