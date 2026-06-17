Снайперы бьют по «глазкам», бойцы бегут из ВСУ: новости СВО к утру 17 июня

Снайперы бьют по «глазкам», бойцы бегут из ВСУ: новости СВО к утру 17 июня

ПВО за шесть часов перехватила и уничтожила 40 вражеских беспилотников, ВС России продвигаются в Запорожской области, российские снайперы уничтожили три «Бабы-яги» ВСУ. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 16 июня, читайте в материале NEWS.ru.

ПВО уничтожила десятки дронов ВСУ

Российские средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников в российском воздушном пространстве, сообщила пресс-служба Минобороны России. Отмечается, что дроны были сбиты над девятью регионами РФ, а также акваториями двух морей.

Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. Также дроны ликвидированы в небе над Азовским и Черным морями.

Российские снайперы уничтожили три «Бабы-яги» ВСУ

Снайперские пары группировки «Центр» уничтожили три ударных гексакоптера «Баба-яга» ВСУ во время выполнения задач на Новопавловском направлении, рассказал командир взвода 428-го полка с позывным Рус. По его словам, во время одной из последних операций бойцы прикрывали штурмовые группы на так называемой дороге жизни в Днепропетровской области.

Снайперы выдвигаются на передовые позиции вместе со штурмовыми подразделениями для защиты от ударных беспилотников противника, отметил командир. Он уточнил, что работа ведется на дистанции до 400 метров, а за последние две недели были уничтожены три вражеских дрона.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Раскрыто реальное значение освобождения Нового Донбасса

Освобождение населенного пункта Новый Донбасс говорит об успехах российских войск сразу на нескольких участках фронта в ДНР, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы постепенно продвигаются в сторону Доброполья и Константиновки.

Эксперт назвал Доброполье важным узлом для украинской обороны. Этот город взаимосвязан с Константиновкой, добавил он.

ВС России продвигаются в Запорожской области

Юго-западные окраины населенного пункта Новоселовка в Запорожской области перешли в серую зону, а российские подразделения начали заходить в село, сообщил Марочко. По его данным, зафиксированы входы военнослужащих ВС РФ в населенный пункт, однако устойчивого контроля пока нет, поскольку закрепиться на занятых позициях бойцам пока не удалось. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Он добавил, что южнее и северо-западнее Новоселовки российские войска продолжают наступление и берут в охват группировку Вооруженных сил Украины. Эксперт отметил, что на данном участке сложный рельеф местности с множеством так называемых килл-зон, что существенно затрудняет продвижение.

Стало известно, сколько солдат сбежали из ВСУ

Около 480 тыс. украинских военнослужащих самовольно покинули ряды ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. При этом в уголовном розыске числится более 160 тыс. человек, уточнили они.

В силовых структурах отметили, что в это число также входят солдаты ВСУ, уничтоженные войсками России. По словам источника, иногда их относят к дезертирам на фоне большого числа пропавших без вести украинских солдат.

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