Кровавый бунт в ВСУ, охота на «робокурьеров»: новости СВО на вечер 16 июня

Кровавый бунт в ВСУ, охота на «робокурьеров»: новости СВО на вечер 16 июня

Новобранцы ВСУ устроили бунт в учебном центре в Черниговской области и убили двух инструкторов, российские военные открыли охоту на боевых роботов противника на передовой, группировка «Юг» поставила украинских бойцов в безвыходное положение в Константиновке. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 16 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Названа точка перелома хода всей СВО

Освобождение российской армией Славянска и Краматорска в ДНР может стать для ВСУ переломным моментом, после которого начнется их полное отступление к границам Польши. Так первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что после окружения этой агломерации дни ВСУ будут сочтены.

По мнению Журавлева, потеря столь крупных ключевых точек нанесет противнику тяжелейший психологический удар. Он подчеркнул, что города представляют собой мощный укрепрайон, для взятия которого требуется полноценная армейская операция по образцу освобождения Сталинграда в годы ВОВ.

Российские военные дожимают Константиновку

За сутки в Константиновке уничтожено до 100 солдат ВСУ, пять бронированных машин и 23 наземных роботизированных комплекса, сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что в юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация окруженных подразделений противника.

Позже стало известно, что военные полностью блокировали возможность выхода украинских подразделений из Константиновки, оставив им лишь перспективу капитуляции или уничтожения. Наступление развивается столь стремительно, что противник не успевает организовать контрмеры.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВСУ разрешили сбивать дроны над жилыми кварталами

ВСУ юридически не запрещено сбивать БПЛА над жилыми домами, так как действующее в стране военное положение снимает любые правовые ограничения на поражение воздушных целей, независимо от их локации. Командир батальона перехватчиков сил беспилотных систем Рустам Мустафаев добавил, что за падение обломков на гражданские объекты бойцы не несут никакой ответственности.

При этом основная масса мобильных огневых групп лишена эффективных тепловизионных и ночных прицельных систем, что вынуждает их часто вести огонь вслепую. Из-за этого большинство выпущенных пуль не достигают цели и создают дополнительные угрозы для мирных объектов.

Бойцы «Севера» лишают противника беспилотников

С начала лета бойцы 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 15 роботизированных платформ ВСУ. Начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта раскрыл, что противник активно использовал робокомплексы для перевозок в Харьковской области. Разведка следила за ними круглосуточно и передала координаты военным для дальнейшей ликвидации.

Для поражения «робокурьеров» используют FPV-дроны и коптеры со сбросовыми боевыми частями — инженеры снаряжают их осколочно-фугасными или кумулятивными зарядами. Уничтожение наземных роботов срывает планы ВСУ по снабжению передовых подразделений.

Новобранцы ВСУ устроили бунт в учебном центре

Мобилизованные в ряды ВСУ устроили вооруженный мятеж на полигонах учебного центра «Десна», расположенного в Черниговской области, сообщили в российских силовых структурах. В результате вспыхнувшего бунта были убиты несколько военных инструкторов.

После завершения столкновений и подавления беспокойств командование приняло решение экстренно расформировать учебный лагерь. Все участники инцидента из числа призывников были оперативно распределены по различным действующим подразделениям украинской армии.

Жители Закарпатья занервничали из-за решений Киева

В Закарпатье на фоне релокации военного производства из прифронтовой зоны в ДНР начались протесты. Местные жители потребовали равных прав и вышли на улицы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что волнения вызваны страхом населения за свою жизнь. Депутат указал, что превращение региона в военно-промышленный хаб повышает вероятность возможных точечных ударов ВС РФ по оборонным организациям Украины.

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