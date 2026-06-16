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16 июня 2026 в 11:45

«Своеобразный Сталинград»: депутат о словах Лукашенко про условия краха ВСУ

Депутат Журавлев: освобождение Славянска и Краматорска приведет к краху ВСУ

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Освобождение российской армией Славянска и Краматорска в ДНР может стать для Вооруженных сил Украины переломным моментом, после которого начнется их полное отступление к границам Польши, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который отметил, что «дни ВСУ будут сочтены», когда бойцы ВС РФ окружат агломерацию на севере Донбасса. По словам Журавлева, потеря этих ключевых точек станет психологическим ударом для ВСУ.

Пожалуй, можно согласиться с Александром Лукашенко. Падение Славянска и Краматорска может стать для украинской армии своеобразным Сталинградом, после которого она только и будет откатываться назад, до самой польской границы. У ВСУ явные проблемы с личным составом и западной техникой. Даже если у Украины и будет достаточно собственных сил, чтобы вести боевые действия, такой крупный проигрыш может стать психологическим переломом. Другое дело, что города являются серьезным и мощным укрепрайоном. Требуется полноценная армейская операция, как те, которые проводились в Великую Отечественную. Тогда и успех от нее будет ошеломляющий для врага, — сказал Журавлев.

Ранее Лукашенко заявил, что российские войска методично продвигаются по территории Украины, несмотря на попытки ВСУ обороняться. По его словам, бойцы ВС РФ движутся вперед шаг за шагом. Он добавил, что основной костяк ВСУ базируется на севере Донбасса — в Славянске и Краматорске.

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