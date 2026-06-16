Обстановка в Крыму 16 июня: что с поездами, как доехать, Джанкой закрыли?

Обстановка в Крыму 16 июня: что с поездами, как доехать, Джанкой закрыли?

В Крыму действует новая схема движения железнодорожного транспорта. Какова обстановка на полуострове сегодня, 16 июня 2026 года, что с поездами, как доехать, правда ли станцию Джанкой закрыли?

Что с поездами в Крыму 16 июня, укороченные маршруты до Керчи

С 10 июня 2026 года введена новая схема движения поездов в Крыму. В связи с этим скорректировано расписание большинства поездов «Таврия».

Часть составов теперь следует только до Керчи, далее пассажиры должны пересесть на автобус, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Некоторые поезда двигаются без изменений в расписании, но только в светлое время суток.

На сайте крымского Минтранса опубликовано расписание поездов, которые курсируют по укороченному маршруту (идут до Керчи). В том числе это поезда № 7 (конечный пункт — Севастополь), 67 (Симферополь), 75/141 (Симферополь), 183/193 (Севастополь), 77 (Симферополь), 483 (Симферополь), 97 (Симферополь), 173 (Евпатория), 179 (Евпатория).

Также в расписании фигурируют составы, которые начинают маршрут из Керчи, до которой нужно будет добраться на автобусе из стартового пункта. Это поезда № 8 (отправление автобуса из Севастополя), 68 (Симферополь), 76/142 (Симферополь), 184/194 (Севастополь), 78 (Симферополь), 484 (Симферополь), 98 (Симферополь), 174 (Евпатория), 180 (Евпатория).

Поезд № 483/484 сообщением Таганрог — Керчь отменен. Составы больше не будут курсировать начиная с 17 июня из Керчи и начиная с 18 июня из Таганрога. Чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дону.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как проходит пересадка на автобус

Автобусы используются для доставки пассажиров, которые прибывают в Керчь поездами с укороченным маршрутом. По прибытии в Керчь пассажиры могут пересесть на автобус и продолжить поездку до конечной станции, указанной в билете. Среди направлений — Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория и другие, отметили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Посадка в автобусы организуется на привокзальной площади либо возле железнодорожной станции. Каждый автобус рассчитан на 50 посадочных мест, посадка осуществляется строго по количеству пассажиров конкретного поезда, поэтому места предусмотрены для всех без исключения, говорится в сообщении.

Багаж пассажиры берут с собой в автобус. Действуют стандартные нормы, аналогичные правилам перевозки в поездах «Таврия». Негабаритный багаж к перевозке в автобусах не принимается.

Правда ли станцию Джанкой закрыли, что делать

Станция Джанкой с 4 июня по решению владельца инфраструктуры стала технической — поезда дальнего следования и автобусы там больше не останавливаются, отметили в «Гранд Сервис Экспресс».

«Пассажиры поездов „Таврия“ с билетами до/от Джанкоя могут выйти из поезда или, наоборот, произвести посадку в поезд на соседних станциях — Симферополь или Владиславовка. Правило действует для поездов, по-прежнему следующих маршрутами до Симферополя и Севастополя», — пояснил перевозчик.

Пассажиры, которые следуют на поездах «Таврия» сокращенными маршрутами от/до Керчи, могут выйти или сесть в автобусы во Владиславовке или Симферополе. Через Джанкой автобусы не идут.

От Владиславовки и Симферополя добраться до Джанкоя можно на общественном транспорте (пригородные поезда, автобусы) на общих условиях (с оформлением билета).

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Можно ли доехать до Крыма на машине

Доехать до Крыма на машине можно через Крымский мост. Досмотру подлежат все легковые автомобили, люди и вещи, следующие по переправе.

Гибридным авто- и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водители такого транспорта могут воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя.

Альтернативный вариант пути в Крым — через ДНР, Запорожье и Херсонскую область. В регионах также есть контрольные пункты досмотра автомобилей.

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