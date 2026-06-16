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16 июня 2026 в 09:09

Беспилотники «Севера» поразили более 15 робокомплексов ВСУ с начала июня

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С начала июня бойцы 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили более 15 роботизированных платформ ВСУ, рассказал начальник огневого поражения корпуса с позывным Карта. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинская армия использовала робокомплексы для перевозок в Харьковской области.

Расчеты беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 15 роботизированных комплексов, которые используются в перевозке грузов ВСУ в Харьковской области, — отметил Карта.

По его словам, удары наносили после выявления целей и мониторинга дорог, по которым украинцы доставляли на передовую провизию, горючее и боеприпасы. Воздушная разведка ведет постоянное наблюдение, операторы ударных дронов несут круглосуточное дежурство. Координаты обнаруженных объектов передают командованию.

Боец пояснил, что для поражения используют FPV-дроны и коптеры со сбросовыми боевыми частями — инженеры снаряжают их осколочно-фугасными или кумулятивными зарядами. Уничтожение наземных роботов срывает планы ВСУ по снабжению передовых подразделений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что российские войска методично продвигаются на территории Украины, несмотря на попытки ВСУ обороняться. По его словам, на Украине осознают важность противостояния за этот регион, однако там остро ощущается нехватка личного состава и вооружения.

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