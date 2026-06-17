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17 июня 2026 в 10:42

Удары по Украине сегодня, 17 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Вооруженные силы России 17 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 17 июня

ВС РФ в ночь на 17 июня нанесли комбинированные удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Сумах после удара „Гераней“ сгорел склад „Новой почты“, обслуживающей логистику ВСУ. В Тростянце поражена АЗС. В Соленом Днепропетровской области прогремели взрывы после атаки БПЛА. Комбинированный удар нанесен по целям в Харьковской области», — отметил он.

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», по военным объектам в Харьковской области был нанесен удар с применением авиабомб.

«ВКС России наносят массированный авиабомбовый удар по целям в Харьковской области, гремят мощные взрывы. Помимо этого, удары „Геранями“ наносятся по Сумам, Днепропетровской, Черниговской областям», — сообщили военкоры.

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

В городе Тростянце Ахтырского района Сумской области за ночь были уничтожены все АЗС, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Глава местной администрации подтвердил факт атаки.

Всего за сутки с 16 на 17 июня зафиксировано порядка 13 ударов по военным объектам на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram. Он отметил, что один эпизод может включать работу одиночного БПЛА, а может скрывать серию прилетов по цели, доразведку, повторное поражение цели или полноценную комбинированную атаку.

«Работа идет прежде всего по тем объектам, которые связаны с текущими боевыми действиями — логистикой, резервами, снабжением и обеспечением действующих группировок ВСУ», — пояснил подпольщик.

В Сумской области, по данным Лебедева, удары наносятся регулярно по объектам логистики, резервам ВСУ и местам переброски подразделений; в Харьковской области целями являются опорные узлы, снабжение и места ремонта техники, в Черниговской области — военная инфраструктура; в Одесской области — инфраструктурные узлы и логистика.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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