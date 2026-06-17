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17 июня 2026 в 07:51

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 июня: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press
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В ночь на 17 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 157 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 16 июня до 07:00 мск 17 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 157 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказали в ведомстве.

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