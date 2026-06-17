Хулиганы забросали камнями электричку в Подмосковье

Неизвестные нарушители забросали камнями пассажирский электропоезд утром 17 июня у станции Игнатьево Казанского направления Московской железной дороги, сообщила в Telegram пресс-служба МЖД. В результате инцидента никто из пассажиров и членов бригад не пострадал, повреждены четыре стеклопакета.

Сегодня утром в районе станции Игнатьево Казанского направления Московской железной дороги неизвестные обкидали камнями пассажирский поезд. В результате были повреждены четыре стеклопакета. Пассажиры, поездная и локомотивная бригады не пострадали, — говорится в сообщении.

О происшествии уже проинформированы правоохранительные органы, сотрудники магистрали готовы содействовать следственным действиям. В компании подчеркивают, что это не единичный случай — на том же направлении 15 мая аналогичный инцидент закончился травмированием одного из пассажиров. В МЖД предупреждают, что любые несанкционированные действия на объектах железнодорожного транспорта квалифицируются как правонарушение и грозят виновным административными или уголовными санкциями.

Ранее пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры сообщила, что цистерна грузового поезда сошла с рельсов в Варгашинском районе Курганской области. Инцидент произошел на перегоне Кравцево — Варгаши Южно-Уральской железной дороги. По предварительным данным, сам вагон не опрокинулся, обошлось без жертв и пострадавших. В транспортной прокуратуре уточнили, что задержек в движении поездов из-за ЧП не возникло.