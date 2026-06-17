HR-специалист рассказала, как правильно составить резюме людям старше 35 лет HR-специалист Зулия Лоикова: в резюме лучше не указывать весь опыт работы

Соискателям старше 35 лет в резюме лучше избегать описания полного срока опыта работы, рассказала «Вечерней Москве» HR-специалист Зулия Лоикова. Она посоветовала грамотно подбирать формулировки.

На собеседовании подробно опишите последние 10 лет работы, а более ранний опыт подавайте кратко, акцентируйте внимание на результатах и достижениях, а не на стаже. Избегайте фраз вроде «25 лет опыта», заменяя их на «10+ лет опыта в роли руководителя отдела продаж», — рассказала Лоикова.

HR-специалист подчеркнула, что дискриминация по возрасту в России запрещена законом, но доказать факт дискриминации сложно. По ее словам, бороться с эйджизмом можно через грамотное позиционирование достижений и изменение корпоративной культуры.

Ранее Лоикова рассказала, что составлять резюме с помощью ИИ можно, однако затем его необходимо отредактировать. Она отметила, что такой подход может снизить время, затрачиваемое на составление резюме.