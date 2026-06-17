Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 13:54

HR-специалист рассказала, как правильно составить резюме людям старше 35 лет

HR-специалист Зулия Лоикова: в резюме лучше не указывать весь опыт работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соискателям старше 35 лет в резюме лучше избегать описания полного срока опыта работы, рассказала «Вечерней Москве» HR-специалист Зулия Лоикова. Она посоветовала грамотно подбирать формулировки.

На собеседовании подробно опишите последние 10 лет работы, а более ранний опыт подавайте кратко, акцентируйте внимание на результатах и достижениях, а не на стаже. Избегайте фраз вроде «25 лет опыта», заменяя их на «10+ лет опыта в роли руководителя отдела продаж», — рассказала Лоикова.

HR-специалист подчеркнула, что дискриминация по возрасту в России запрещена законом, но доказать факт дискриминации сложно. По ее словам, бороться с эйджизмом можно через грамотное позиционирование достижений и изменение корпоративной культуры.

Ранее Лоикова рассказала, что составлять резюме с помощью ИИ можно, однако затем его необходимо отредактировать. Она отметила, что такой подход может снизить время, затрачиваемое на составление резюме.

Общество
соискатели
резюме
возраст
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Следователи из Белоруссии срочно выехали в Россию
Адвокат назвал неочевидный признак, привлекающий грабителей
Студент решил закать пиццу на имя Адольфа Гитлер
Росавиация запретит низко летать над Москвой
Мостовой предсказал, кто станет лучшим бомбардиром в истории ЧМ
Ветеринар рассказал о причинах возникновения астмы у животных
Финансист дал прогноз по ключевой ставке на заседании ЦБ 19 июня
Зеленский подтвердил участие в саммите по Украине в Гданьске
Сотрудница рязанского банка стала фигуранткой дела после фиктивной операции
Аварийная посадка самолета под Волгоградом привела к возбуждению дела
Военный эксперт ответил, кто помешает США заключить мир с Ираном
Замминистра культуры внесли в базу «Миротворца» после встречи в библиотеке
В БСЖ раскрыли цель теракта ВСУ против автобуса под Брянском
Стало известно состояние детей из атакованного ВСУ автобуса
Трамп раскрыл, заплатят ли США Ирану $300 млрд
Алаудинов назвал терактом атаку ВСУ на автобус с детьми
Архитектор назвал риски при реставрации старых домов
Адвокат оценил закон, разрешающий эвтаназию бездомных собак в регионе РФ
Малиновка, Харьков, Шевченко: хорошие и плохие новости фронта СВО 17 июня
Экс-футболист сборной России предсказал лучшего бомбардира в истории ЧМ
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.