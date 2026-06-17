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17 июня 2026 в 14:41

Следователи из Белоруссии срочно выехали в Россию

СК Белоруссии: следователи помогут РФ расследовать удар ВСУ в Брянской области

Фото: СК РБ
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Белорусские следователи выехали в Россию, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РБ. Эксперты окажут помощь российским коллегам в расследовании удара украинского БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области.

Белорусские следователи выехали в РФ для оказания содействия коллегам из РФ, — рассказали в СК.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при атаке ВСУ на автобус с футбольной командой пострадали дети из Белоруссии. Он отметил, что в результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей.

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