«Нет совести»: депутат об атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском Депутат Иванов назвал удар по автобусу под Брянском целенаправленным убийством

Беспилотная атака Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском является целенаправленным убийством, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, этот удар не имеет никакого логического или военного обоснования.

Сегодня Брянская область вновь стала целью атаки ВСУ, которая не укладывается в голове. Украинские беспилотники нанесли удар по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда. Какая военная угроза исходит от маленьких спортсменов? Никакой. Это сознательное и целенаправленное убийство безоружных. И это самое ужасное, что мы можем видеть в этом конфликте. Враг не щадит никого. Мы уже видели атаки на жилые дома, вокзалы, больницы. Мы хоронили мирных жителей, стариков, женщин. Теперь очередь дошла до детей, — высказался Иванов.

По его мнению, такая тактика свидетельствует о полной утрате нравственных ориентиров у руководства Украины. Депутат добавил, что подобные действия, как атака на автобус с детьми, роднят украинскую сторону с самыми бесчеловечными преступными организациями прошлого века.

Атака ВСУ на автобус с детьми под Брянском — это не просто военное преступление, а духовное падение, которое ставит киевский режим в один ряд с самыми одиозными преступными группировками XX века. И мы должны понять: у руководства Украины нет границ, совести, человеческого лица. Оно готово убивать всех, лишь бы посеять страх и боль. Но в Киеве просчитались. Русский народ не сломить такими методами. Напротив, каждый подобный удар только укрепляет нашу решимость и ненависть к той нечисти, которая подняла руку на детей, — заключил Иванов.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал ускорить ход специальной военной операции после атаки Вооруженных сил Украины на автобус с детьми под Брянском. Парламентарий заявил, что первостепенной задачей является тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего.