«Не шутят»: депутат о создании в Нидерландах лагерей для пленных из России Депутат Журавлев: планы ЕС воевать с РФ вряд ли отличаются от стратегии Гитлера

Военные планы Евросоюза по отношению к России не сильно отличаются от стратегии Адольфа Гитлера, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал высказывание голландского генерала Николь де Вольфа о развертывании лагеря для российских военнопленных на 2 тыс. человек. По словам депутата, это подтверждает подготовку Европы к масштабному конфликту с РФ.

В Европе всерьез готовятся к глобальной войне с Россией. Предусмотрена уже не только переброска значительных армейских сил, включая танковые колонны, на восточный фронт, но и строительство концлагерей для российских военнопленных. Точно так же системно подходила к вопросу и нацистская Германия, за которую, к слову, воевала и дивизия СС «Нидерланды». Замысел объединенной Европы и на этот раз вряд ли будет принципиально отличаться от гитлеровского — расчленить Россию, большую часть населения убить, остальных заставить работать на благо Рейха, используя полезные ископаемые оккупированных территорий. Именно поэтому нужно быть готовыми к новому европейскому нападению — бряцая оружием, они не шутят, — высказался Журавлев.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя высказывание Вольфа, отметил, что воинственные заявления европейских военных свидетельствуют о серьезном планировании конфликта с РФ, а не просто пропаганде. По его словам, особую значимость имеет публичный характер их заявлений.