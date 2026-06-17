В ГД высказались о создании в Нидерландах лагерей для военнопленных из РФ Депутат Новиков: слова о лагерях для пленных РФ говорят о подготовке ЕС к войне

Высказывание голландского генерала Николь де Вольфа, который объявил о развертывании лагеря для российских военнопленных на 2 тыс. человек, подтверждает подготовку Европы к полномасштабному конфликту с РФ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По словам парламентария, европейские военные своими публичными заявлениями демонстрируют, что речь идет не просто о пропаганде, а о четком целевом планировании.

В Европе существуют самые разные противоречия, но при этом есть консенсусные вещи и решения, которые позволяют им функционировать как в рамках ЕС, так и блока НАТО. Даже те споры и ссоры, которые имели место в последнее время между Вашингтоном и Брюсселем, а также между США и Европой не привели к разоружению Альянса или его распаду. Европейцы уже заявляли о необходимости быть готовыми к войне с Россией к 2030 году. Заявления генералов НАТО, в том числе голландца Вольфа, о тестировании лагерей для военнопленных из РФ подтверждают, что слова о конфликте с Москвой — это не просто пропагандистская уловка, а некое целеполагание, — сказал Новиков.

Он также подчеркнул, что особенно важным является публичный характер этих заявлений Вольфа. По словам парламентария, с точки зрения информационной политики слова были сказаны генералом не открытом совещании, чтобы подготовить европейское общество к противостоянию с РФ.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не должна допустить блокады своих ключевых морских направлений со стороны Запада — Балтийского и Черноморского бассейнов. По его словам, Европа рассчитывает «запереть» российский флот на его базах.