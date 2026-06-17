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17 июня 2026 в 13:35

В Минске заявили, что ВСУ пытаются расширить зону конфликта

Белорусский депутат Гайдукевич заявил о росте фактов экстремизма со стороны ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил в своем Telegram-канале о росте фактов экстремизма со стороны ВСУ, комментируя удар по автобусу с детьми из города Речицы в Брянской области. Он отметил, что Киев пытается расширить зону конфликта, когда на фронте ничего не светит.

Все больше и больше фактов экстремизма со стороны ВСУ, со стороны режима этого киевского, — сказал он.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что при атаке ВСУ на автобус с футбольной командой пострадали дети из Белоруссии. Он отметил, что в результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу.

Утром 17 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 157 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей.

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